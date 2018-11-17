В московском районе Кузьминки загорелся склад

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы загорелось нежилое здание — предположительно, в нем находится склад. На кровле виден открытый огонь, в небо поднимаются клубы черного дыма.

Возгорание произошло примерно в 9:45 в субботу, 17 ноября, в районе улицы Зеленодольская, передает "Интерфакс". Прибывшие пожарные расчеты и полиция столкнулись с трудностями в поисках путей проезда к горящему зданию.

Ранее в субботу возник пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне — там произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга. Пожар на МНПЗ уже локализован, пострадавших нет.