Названа причина пожара на НПЗ в Капотне. Возгорание ликвидировано

Причиной возникновения пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне стала деформация печи крекинговой установки, в которой при высоких температурах ведется переработка нефти. Предварительные выводы озвучил журналистам директора завода Роман Романов. "Предварительно, в печи была деформация", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в 7.30 утра в субботу на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне возник пожар. Пожару была присвоена третья категория сложности, в его тушении принимали участие порядка 160 человек и 33 единицы техники. В результате возгорания никто не пострадал. В целях безопасности на время тушения пожара с близлежащей территории был эвакуирован персонал предприятия.

К 8.20 пожар удалось локализовать. К 11:00 он был ликвидирован. Сейчас на месте работает мобильная лаборатория Управления мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС. Специалисты проведут замеры концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. В причинах пожара будет разбираться комиссия МЧС совместно с администрацией завода.

Управление МЧС по Москве предупреждает водителей о том, что во 2-м квартале Капотни затруднено движение автотранспорта. "Заранее выбирайте пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике", — говорится в сообщении ведомства.