Назначение генсека ОДКБ: Пашинян хочет разъяснений от Лукашенко и Назарбаева
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян будет требовать объяснений у президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева, высказавшихся о нынешней ситуации с руководством Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Прежний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров 2 ноября был снят с этой должности по инициативе армянской стороны, после чего вернулся в Армению. Там его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.
Вопрос о назначении нового генсека ОДКБ будет обсуждаться на встрече глав государств-членов ОДКБ в Санкт-Петербурге 6 декабря. В Ереване считают, что пост генсека организации должен остаться за Арменией до 2020 года, так как ее представитель был отозван досрочно. Пока обязанности генсека ОДКБ исполняет заместитель Хачатурова — представитель России Валерий Семериков.
Ранее, 8 ноября, саммит глав шести государств, входящих в ОДКБ — России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении, — прошел в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затем заявил, что в Астане решили: следующим генеральным секретарем ОДКБ должен стать представитель Белоруссии, так как эта республика идет "по уставу по алфавиту после Армении".
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Азербайджана 12 ноября заявил, что у него есть три возможных кандидатуры на пост генсека ОДКБ, если право назначения главы организации перейдет Минску.
По словам Никола Пашиняна, это примерно то же самое, как если бы он сам пригласил какого-либо иностранного посла страны, не входящей в ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей.
"Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Белоруссии и не только от президента Белоруссии", — заявил накануне на брифинге для журналистов Пашинян.
По его словам, он потребует объяснений и от президента Казахстана Назарбаева "за выступления с противоречащими друг другу заявлениями", передает ТАСС. "Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе, а мы четко выразили нашу позицию", — добавил Пашинян.
Посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал журналистам в Новосибирске: Армения не скрывает, что хотела бы сохранить за страной пост генерального секретаря ОДКБ, и предложила на эту должность своего нового кандидата. Имя кандидата он не назвал, передает РИА Новости.
Ранее Тоганян говорил о трех вариантах с назначением генсека ОДКБ. Этот пост, по его словам, может занять представитель Армении либо Белоруссии, или же организацию продолжит возглавлять исполняющий обязанности ее генсека Валерий Семериков.
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