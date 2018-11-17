Не только эмоции: МКФ оставит Петербургу нечто материальное

В Санкт-Петербурге завершился гала-прием небывалого по своим масштабам Международного культурного форума.

На нынешнем VII Культурном форуме часто вспоминают, что во время проведения первого в 2012 году все участники помещались за одним столом. 70 человек побеседовали 1,5 часа и разошлись. Нынешний форум — это уже 35 тысяч человек и крупнейшая в мире профессиональная площадка для обсуждения проблем и достижений культуры.

Культура как наследие человечества. Культура как фактор социального развития. Культура как индустрия. На гала-концерте — это кульминация форума — в зале — все те, кто обычно блистают на сцене.

"Хочется пообщаться, поговорить. Поэтому очень много потрясающих мероприятий и в театре, и в кино, и на выставке. Все это, конечно, привлекает, потому что когда это концентрированно и в несколько дней, не успеваешь никуда попасть. В этом, я думаю, проблема: как все охватить и как все увидеть?" – сказал режиссер, народный артист России Алексей Учитель.

"Я верю в потенциал нашей нации многоликой. И я думаю, этот форум наверняка подружил между собой очень много интересных и талантливых людей — это самое важное", — отметил скульптор, художник Михаил Шемякин.

С приветственным словом к гостям форума обращается президент. Государство рассматривает культуру как стратегический потенциал.

"Как велик этот потенциал, в России знают не понаслышке. Нашу страну отличает уникальное многообразие языков и традиций, они веками переплетались друг с другом, обогащали друг друга. И наполняли отечественных живописцев, литераторов, музыкантов силой и вдохновением на создание культурных брендов, безо всякого преувеличения, мирового значения Мы, конечно, этим очень гордимся. И — главное - дали нам четкое понимание миротворческой миссии самой культуры. Она сближает народы и подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения", — заявил Владимир Путин.

За роялем — великолепный Денис Мацуев. Играть для профессионалов чуть волнительно. Но в зале то и дело шепчут: "Белиссимо!" Италия, а также Катар — страны с особым статусом гостей форума.

"Заканчивается год "Русских сезонов" в Италии. Нас очень ждут, очень тепло встречают наши коллективы. В Италии у нас состоялись 415 событий, участниками которых стали 6 миллионов человек", — рассказала Ольга Голодец, вице-премьер правительства по вопросам спорта, культуры и туризма.

Гости приехали более чем из ста стран. В Петербурге договариваются о сотрудничестве, здесь рождаются совершенно новые международные проекты, соединяются те, кто, не будь форума, может, никогда бы не встретились.

"Эта площадка становится все более международной. Но ведь этот форум не только то, что происходит в его официальной программе, это колоссальное количество встреч с коллегами, причем я даже не знал, что мы можем увидеться во время этого форума", — признался генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

В следующем году Петербург впервые примет Театральную олимпиаду. Она проводится с 1995 года и объединяет десятки ведущих коллективов Европы и Азии. Никаких очков и баллов, главный критерий успеха — полные залы. Олимпиада продлится несколько месяцев, а одним из ее организаторов станет Александринский театр.

"Этот город весь как театральная декорация. Трудно придумать город лучше для проведения этого мероприятия", — считает Валерий Фокин, худрук Александринского театра.

Спектакли, выставки, кинопоказы в рамках форума — тоже от авангардных до классических. И кроме впечатлений форум оставит после себя нечто материальное. Скульптура в канале Грибоедова — семья циркачей приветствует жителей поистине культурной столицы.