Во Владивостоке сгорел пассажирский автобус. Видео

В субботу, 17 ноября, на улице Окатовая во Владивостоке сгорел рейсовый пассажирский автобус, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожарные прибыли на место возгорания спустя четыре минуты после поступления сигнала о ЧП.

К счастью, пассажиры, находившиеся в салоне вспыхнувшего транспортного средства, своевременно покинули автобус и в результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы и камера наблюдения запечатлели происходящее на видео.