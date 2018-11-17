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17 ноября 201821:19 Александр Балицкий

Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не останется в стороне

В Папуа — Новой Гвинее, которую когда-то бесстрашно изучал Миклухо-Маклай — саммит АТЭС — такой же, как был у нас во Владивостоке. Хотя, конечно, другой.

Для типичной окраины папуасской столицы Порт-Морсби, где залив с десятками стоящих впритык картонными домиками — это и ванна, и прачечная, саммит АТЭС не просто событие: здесь, наконец, появилась дорога. Но ждут здесь куда больших изменений.

"Впервые столько стран собрались у нас. Они привезли с собой технологии и смогут поделиться с нами. Показать нам, какого это, быть частью развитого мира", — радуются местные жители.

В одной из деревень все дома стоят на сваях. Очень удобно ходить друг к другу в гости. Всего один шаг — и ты уже в соседнем доме. Но вот какой шаг нужно сделать, чтобы быстро изменить экономику всего Азиатско-Тихоокеанского региона? Президенты и премьеры стран АТЭС и обсуждают это в Папуа — Новой Гвинее.

Общая фотография в национальных костюмах страны-хозяйки саммита на форумах АТЭС — традиция. Но здесь ее адаптировали, решив, что ярких рубашек будет достаточно. У Дмитрия Медведева оказалась желтая — цвет богатства и удачи. А удачу в переговорах, согласно местным поверьям, символизирует орнамент с изображением масок татануа. Вот только говорить на форуме приходится не только о том, что объединяет.

"Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. В совокупности все это может создать довольно сложные, тяжелые последствия", — заявил российский премьер.

По его словам, страны Азии должны совместно противостоять политике вмешательства и ограничений. За это же выступает и Китай.

"История показывает, что, выбрав путь конфронтации, будь то в форме холодной, открытой или торговой войны, в конечном итоге победителей не будет", — подчеркнул Си Цзиньпин, председатель КНР.

Кому был адресован посыл китайского лидера, очевидно. Американский вице-президент Майкл Пенс, который возглавляет делегацию США, и здесь решил снова подчеркнуть американскую исключительность и пренебрежение правилами ВТО.

"Мы приняли решительные меры, чтобы устранить торговый дисбаланс с Китаем. Мы обложили пошлинами китайские товары на суму в 250 миллиардом долларов и можем удвоить эту сумму", — сказал Пенс.

Заочная пикировка Пекина и Вашингтона не осталась не замеченной. Все ждали, встретятся ли один на один Пенс и Си Цзиньпин. Во время ужина камера почти все время выхватывала китайского лидера. Но Пенс не подошел.

Для столицы небольшого островного государства проведение саммита такого уровня стало настоящим испытанием, ведь где одновременно разместить почти четыре тысячи гостей из 21 страны? Для этого к берегу Порта-Морсби подогнали два огромных круизных лайнера из соседней Австралии.

Австралия обеспечивает и безопасность. Китай строит дороги. Форум вообще проходит под условным девизом "С миру по нитке". Даже деловые костюмы для папуасских чиновников (160 комплектов), и те — подарок от Индонезии. Одежда местных жителей, тех, кто живут в деревнях, почти не отличается от той, какую увидел на них русский ученый Миклухо-Маклай, когда почти 150 лет назад сошел здесь на берег.

В деревушке Горенду рассказы про русского этнографа, который первым из европейцев посмотрел на папуасов как на точно таких же людей, после чего доказал теорию равенства рас, и сейчас передают из поколения в поколение.

Сейчас дело Миклухо-Маклая продолжает его полный тезка и двоюродный праправнук Миклухо-Маклай-младший. Он уже был здесь с экспедицией. И теперь открывает уголок российской культуры. Такие культурные проекты — ключ и к экономическому сотрудничеству.

"Сегодня мы больше сфокусированы на Европу, но это очень быстро растущий, интересный регион. Думаю, в силу политических соображений было бы целесообразно ускорить его развитие", — заметил глава банка ВТБ Андрей Костин.

О большом и пока еще не реализованном потенциале двусторонних отношений говорили и премьер-министры обеих стран. Россия многое может предложить всему региону.

"На Дальнем Востоке мы постарались сформировать максимально комфортные условия для деловой активности, которые сопоставимы со всеми лучшими мировыми аналогами. Благодаря этому мы стараемся создавать там перспективный центр формирования технологических и индустриальных альянсов и осуществление крупных проектов. Тех, кто еще не успели в этом убедиться, я бы хотел с удовольствием пригласить к совместной работе на площадке Восточного экономического форума", — отметил Дмитрий Медведев.

Ключевые договоренности главы делегаций закрепят в итоговой декларации саммита. Азиатско-Тихоокеанский регион бурно развивается, и Россия точно не останется в стороне.

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