Греф рассказал о большом шаге вперед

Закончилась акция "Зеленый день", которую проводил Сбербанк, — по одномоментному предоставлению скидок, лучших процентов на вклады, ипотеку, услуги партнеров и так далее. Какие перемены в настроении россиян, которые смотрят на экономику не из правительственных кабинетов, а через призму своих семейных бюджетов, выявила акция? Об этом "Вестям в субботу" рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Герман Оскарович, конец рабочего дня, мы оба без галстуков. Рабочая неделя у вас получилась очень занятная в силу этой акции. Это ведь, в принципе, такой уникальный одномоментный опрос населения России о экономических настроениях людей, которые отталкиваются от своих семейных бюджетов. Какие результаты?

- Это был первый опыт у нас. Вместе с нами участвовали 400 наших партнеров, это практически все крупнейшие ритейловые сети, такие как "Х5", Media Markt, "М. Видео".

- Разбросанные по всей стране.

- Крупнейшие аптечные сети и так далее. И в целом мы получили увеличенный от полутора до 10 раз спрос на различные услуги наших партнеров.

- Если конкретно, каково количество вкладов?

- За два дня мы получили более 250 миллиардов дополнительных вкладов.

- Четверть триллиона рублей?

- Да. И воспользовались этим более полмиллиона человек.

- То есть людям есть что нести?

- Слава богу, есть.

- По региона какие-то лидеры выявились?

- Да. По вкладам – Волго-Вятский банк, то есть Поволжье, и Северо-Западный банк.

Еще Греф говорит, что знает, кого ждать в следующем году, — самозанятых, в отношении которых Госдума приняла новый закон.

"Было много критики. На мой взгляд, это — большой шаг вперед. Теперь все, кто получал до этого "серую" заработную плату, — репетиторы, нянечки и так далее — могут спокойно получать это легально и заплатить всего 4%", — отметил Герман Греф.

- И прийти к вам за кредитом, потому что у них возникает кредитная история.

- Абсолютно верно.

Спрашиваем, какой продукт был наиболее востребованным уже сегодня?

"Самое большое количество проданных продуктов у нас — это ипотечные, предметы длительного спроса", — сказал Греф.

- На это не замахнешься, если у тебя нет гарантированного денежного потока.

- Да.

- В каких регионах?

- В основном не Москва. Два самых больших банка — это Поволжье и Северо-Запад.

- Я не знаю, успели ли ваши помощники подготовить цифры или нет. Я просил посмотреть на Галич в Костромской области, где мы недавно побывали. Что там?

- Мы посмотрели конкретно город Галич. В среднем, у нас дневной спрос на ипотечные кредиты составляет 6-8 кредитов. В этот день были выданы 18.

Всего за "Зеленый день" по всей стране были выданы 14 тысяч кредитов на 30 миллиардов рублей. Какие же общие выводы в отношении всей экономики после "Зеленого дня" в "Сбербанке"?

"Хорошая новость в том, что внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов ниже, чем хотелось бы, но он растет. Растут заработные платы, доходы населения. Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году — больше брать потребительские кредиты, стали тратить. Немножко, видимо, стало больше уверенности в этом году, нежели в прошлом. Конечно, динамику доходов населения хотелось бы иметь большей, но покупка в "День холостяка" или в "День скидок" это характерная, совершенно принятая в мире история, например, в Китае, в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Люди пользуются этими скидками. У нас это пока очень ограниченная акция, и возможности таких массовых скидок и приобретения в один или два дня в году — пока еще новая практика для нас. Но, думаю, что через 2-3 года это будет абсолютно ожидаемой датой для подавляющего большинства населения страны", — подчеркнул Герман Греф.