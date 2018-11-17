"Турецкий поток" может пройти через Сербию

В случае одобрения профильными структурами Евросоюза продолжение газопровода "Турецкий поток" может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию до газораспределительного центра в австрийском Баумгартене. Об этом в интервью газете "Сербский телеграф" сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы удовлетворены ходом строительства "Турецкого потока" в двухниточном варианте. Вместе с тем мы учитываем печальные уроки "Южного потока", — заявил глава МИД РФ.

Как добавил Лавров, российские компании, такие, как "Газпром", весьма заинтересованы работе в энергетической сфере Сербии. У межправительственного российско-сербского комитета по торговле подготовлены большие совместные планы, пишет ТАСС.

"Турецкий поток" представляет собой газопровод по дну Черного моря до европейской части Турции и Греции. Запуск планируется в конце 2019 года.