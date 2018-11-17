Морские провокации: Киев не понимает, какую игру начал

Заявление представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко о "жесткой" реакции Киева на действия России в Азовском море свидетельствует о непонимании киевскими властями драматических последствий таких шагов. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее сообщалось, что депутат Ирина Луценко заявила, что Киев "жестко ответит" на перекрытие Азовского моря. Луценко пообещала подавать по этому вопросу иски в международные суды, так как считает Азовское море — внутренним. "Обязательной будет реакция СБУ, пограничников", — добавила она. Такую реакцию депутата Рады вызвало заявление члена Совета Федерации Франца Клинцевича. Он считает, что Россия может блокировать Азовское море для прохода украинских кораблей в ответ на задержание украинскими властями российских судов.

Мезюхо подчеркнул, что подобными заявлениями Киев только обостряет ситуацию. "Киев абсолютно не понимает, какую игру он начал", — цитирует RT заявление политолога. Он указал, что мощь украинского флота несопоставима с мощью флота российского, который способен адекватно ответить на провокации морского характера. Эксперт также полагает, что подобные заявления делаются в угоду своим PR-интересам и явно носят предвыборный характер. "Киев делает все для того, чтобы на международном уровне выходили документы, осуждающие действия России", — отметил Мезюхо.

За последнее время украинской стороной были задержаны 15 российских судов, ранее заходивших в порты Крыма. Россия назвала действия украинских властей "морским терроризмом", ответив усилением досмотров силами погранслужбы в своей части Азовского моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают, что Россия может принять меры с целью защиты российских моряков в Азовском море.