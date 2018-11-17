Тренер сборной Германии Лев разочарован результатом команды в Лиге наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал оценку выступлению своей команды в дивизионе А Лиги наций УЕФА. Напомним, что после победы голландцев над французами бундестим потерял шансы сохранить место в высшей группе турнира.

"Голландия заслужила победу над чемпионом мира Францией. Для нас этот результат, конечно, печальный, потому что мы потеряли шансы остаться в дивизионе А. Мы должны это принять", — цитирует Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Также тренер признал, что 2018 год разочаровал поклонников сборной Германии. "Тем не менее мы хотим завершить его хорошей игрой в Гельзенкирхене", — добавил специалист.

Напомним, что 19 ноября немецкая команда проведет у себя дома заключительную игру группового этапа Лиги наций против голландцев.