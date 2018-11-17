"Предатель народа" Меркель признала миграционную ошибку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, побывавшая в саксонском городе Хемниц, заявила, что понимает чувства его жителей. В конце августа там был убит на улице 35-летний гражданин Германии, получивший 25 ножевых ранений. По подозрению в этом убийстве были арестованы несколько человек.

После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Некоторые акции перерастали в столкновения с полицией и беспорядки. Подверглись нападению еврейский, турецкие и персидские рестораны. В начале октября были арестованы 8 человек, подозреваемых в создании правой террористической организации "Революция Хемниц".

На встрече в Хемнице со 120 читателями местной газеты Freie Presse в пятницу, 16 ноября, Меркель признала: "было совершено ужасное убийство, которое взбудоражило людей". Однако, по ее словам, это не оправдывает преступления во время последовавших демонстраций протеста, организованных правыми радикалами и популистами. Бундесканцлер одобрительно отозвалась о том, что многие жители Хемница осудили беспорядки и нападения на иностранцев в ходе таких демонстраций.

По словам Меркель, правительство Германии допустило ошибки в ходе миграционного кризиса, сообщает Deutsche Welle. Они, однако, заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь, а в том, что, по мнению Меркель, правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира "безопасными", что позволило бы сократить приток беженцев.

В беседе с жителями Хемница Меркель отвергла критику его бургомистра Барбары Людвиг, считающей, что канцлер слишком поздно приехала в этот город. По словам Меркель, она не хотела приезжать в Хемниц, когда атмосфера там была накалена, учитывая, очень противоречивое отношение людей к ее собственной персоне.

Неподалеку от места проведения встречи Меркель с жителями прошла акция против бундесканцлера и ее политики. В ней участвовали несколько сотен человек. Среди протестовавших было много правых популистов, заявлявших "Меркель должна уйти!" и называвших ее "предателем народа".