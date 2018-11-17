Сердце страны: русская провинция готова к новому

Портал SuperJob провел опрос о состоянии российских дорог. В нем — несколько неожиданностей. Первое место заняла Тюмень. На втором — Набережные Челны. Москва — только третья. Дальше — обе столицы Кузбасса: Кемерово и Новокузнецк. Также в первой десятке — Краснодар, Воронеж, Казань и Тольятти, а замыкает десятку Пенза.

Показательный список. Он свидетельствует, как хоть в чем-то, но качество жизни "шагает" по стране. "Вести в субботу" отправились в глубинку, город Галич Костромской области. Это один из тех малых городов, про который нам, жителям городов-миллионников, нелишне помнить, что половина наших граждан живет именно там: в райцентрах. Конкретно в Галиче, на наш взгляд, произошли события, по которым и можно судить, где сейчас находится страна и куда она движется.

Галич — это там, где производят машины, которые мы видим каждый день. Ну, кто не видел автокран "Галичанин"? Для Галича это так называемое градообразущее предприятие. Галич — это моногород: жив завод — живет весь район. И вот на заводе в Галиче был открыт новый цех по производству манипуляторов. Это большое событие и для заводчан, и для всего райцентра.

Несмотря на принадлежность к федеральному округ с громким названием Центральный, на самом-то деле это как была, так и остается Нечерноземная зона РСФСР, самая что ни на есть окраина, из которой столько соков выдавили и при царях, и при генсеках, что она, наконец, заслуживает, чтобы ею занялись поплотнее. И вот власти Костромской области подтвердили, что в этой ее части теперь будет построен и большой завод по производству фанеры — еще тысяча рабочих мест. Так как еще оживить русскую провинцию?

Лиза. 12 лет. Местный талант. Будем считать, что этот материал посвящен ей, которой жить уже в Галиче будущего.

Галич нынешний. Как же много смешалось здесь самых разных эпох! 460 километров от Москвы. И здесь все еще выпуклее: и приметы того, что Русь все та же, и приметы того, что Русь нынешняя уже лишь оглядывается на ту Русь.

Фильм про Емелю "По щучьему велению" режиссер Роу не случайно снимал именно в этих местах. Волшебная щука — местный символ. А вот и она сама, выловленная мужем нашей новой знакомой Марины. Эта щука будет нашим сквозным персонажем — мы будем делать из нее, как здесь говорят, "галичскую кулебяку".

Отец и сын Лебедевы. Рабочие местного завода. Династия. Предприятие производит известные на всю страну автокраны "Галичанин". Производство на глазах становится таким, каким оно и должно быть в XXI веке. Краны теперь есть совершенно уникальные — на 100 тонн.

Костромской губернатор Сергей Ситников на этом заводе, естественно, не впервые. Но, кажется, и его потом, как нас, удивит новый канадский прибор УЗИ для проверки качества сварки.

Рядом — цех, где еще недавно гулял постсоветский ветер, а теперь стоит новенький немецкий пресс на 1600 тонн.

В местном краеведческом музее — макет Галичского городища, которое по древности может поспорить с Москвой, а на самом деле и превзойти. Кто в этом городе только ни жил, начиная от предков-родственников Лермонтова и Пушкина, заканчивая Вяземскими.

На то, как позиционируют город столичные турагентства, здесь решили не обижаться "Даже есть тур "Зачарованная глухомань". Мы сначала обиделись немножечко на "глухомань". Но слово "зачарованная" волшебное", говорят работники музея.

А уж волшебство здесь за последнее столетие — как и в остальной России. Взять название улиц, например, улица Третьего Интернационала.

Местная кухня — уже и для туристов. Сначала щуку зачищаем. После интеллигентно выстригаем жабры, отрезаем рыбине голову и учимся премудростям. Но в конце концов такой ли уже этот эксперимент над природой в сравнении с тем, как природу здесь оставили саму с собой: после того как закрылась большая часть производств, развелись волки.

Но, кажется, новой России все-таки уже и другие реалии. Во-первых, действительно осовремененное производство — без вони: достаточно взглянуть на инфракрасные излучатели тепла. Во-вторых, вот бы еще весь металл для кранов шел свой — пока часть необходимой им высококачественной стали галичанам приходится покупать не в соседней Вологодской области на "Северстали", а в Швеции. И, тем не менее, недавно здесь открыли новое производство. Теперь у наших кранов будут собранные в России свои манипуляторы.

Тем временем Марина инструктирует меня, как встать за мясорубку вроде бы из своей стали. Сначала для мясорубки готовим щучью мякоть. Но еще, оказывается, надо сало. Тоже костромское. Еще хлеб, вымоченный тоже в местном (и целебном) молоке. И уже всем этим заполним чулок, чтобы, говоря по-столичному, приготовить "рыбу-фиш", которая станет галичской кулебякой. Но это мы забежали вперед. А пока у этой нашей галичской собеседницы выведаем еще один секрет галичской экономики.

- Сколько народу в туристическом сервисе занято примерно? Речь идет о десятках или уже о сотнях людей?

- Наверное, о десятках, — говорит повар кафе "Пальмира" Марина Скворцова.

А пока массовый туризм здесь еще только встает на ноги. Марина поработала и кладовщиком на местном автокрановом заводе-кормильце. И там все еще работает ее брат. Чего стоило сохранить производство? Тем обиднее узнавать о том, что с такими российскими заводами и городами происходило еще недавно. В последние годы, хоть завод и сохранился, народ отсюда уезжал. По самым разным причинам.

"Москва и Петербург очень тянут к себе кадры. Тем более это еще социальная проблема большая. Как правило, уезжает работать мужское население. Семьи остаются здесь. И отсюда все вытекающие социальные потребности, — отметил Сергей Ситников. – Надо выходить из моногорода".

Сергей Ситников объясняет: вокруг столько лесов, что пора перейти от заготовки леса-кругляка к переработке древесины. Как и в граничащей с Костромской Кировской области, как в Карелии, в Галиче, собираются строить завод-миллионник по производству фанеры — на тысячу человек.

Тем временем с Мариной готовим рыбину к тому, чтобы уложить ее на противень. "В рот мы должны положить картофелину, чтобы он был открыт", — говорит повар. Будем считать, что, как на картофелину, галичская щука нацелилась на новую для себя отрасль. Но пока все-таки готовка рыбины.

Что касается передовых нравов, Галичу идти впереди остальной страны не впервой. Знаменитая фисгармония. Кому она будет играть дальше?

Первое — возможно, главное — изменение в настроениях: в крае Емели никто больше не ждет чудес. Вот, кажется, новый для России сюжет.

"Кто хочет работать, тот зарабатывает", — считает Владимир Лебедев, старший мастер цеха сборки краноманипуляторных установок.

По соседству — уже совсем молодые ребята, с одним из которых — о том, в чем была основная причина отъезда раньше и почему теперь можно и остаться.

"У нас больше особо некуда идти", — говорит Евгений Стаселевич, слесарь-электромонтажник цеха сборки краноманипуляторных установок.

- И завод был другим?

- Да. Я 10 лет здесь работаю, за это время многое изменилось на предприятии.

- То есть, если сейчас ребята молодые после школы будут присматриваться к работе, у них уже другой может быть взгляд?

- Я думаю, да. Производство более налаженное стало. План существенный и зарплата.

А если посреди местных лесов откроют и новый фанерный завод? Губернатор считает, что рабочих рук хватит. Наберут по окрестностям.

- Антроповский район, Парфеньевский, — сказал Сергей Ситников.

- Названия-то какие красивые.

- Да, названия у нас действительно красивые, все исторические.

- Тут и волки уйдут подальше.

- Да, хотелось бы, чтобы они ушли подальше. Потому что это страшно, когда они совсем близко и воют, — рассказала Ирина Белова, заведующая Галичским краеведческим музеем.

Русская провинция, сердце страны, готова к чему-то новому. Главное не мешать. Главное — помочь. Ну, а мы попытались помочь еще облепить щуку тестом. И получилась кулебяка.