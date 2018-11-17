Конькобежка Шихова стала третьей на этапе Кубка мира в Обихиро

Российская конькобежка Екатерина Шихова на этапе Кубка мира в японском Обихиро показала третий результат дня на дистанции 1500 метров. Она пробежала "полуторку" за 1 минуту 55,458 секунды​​​.

Американка Бриттани Боу завоевала золото (1.55,034). Второе место заняла японка Михо Такаги (1.55,127). Россиянки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина показали 12-е и 15-е время соответственно, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 17 ноября на этой же дистанции российский конькобежец Денис Юсков стал первым. Этап Кубка мира в Обихиро завершится 18 ноября.