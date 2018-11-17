Этап Кубка мира. Кулижников победил на дистанции 500 метров

Россиянин Павел Кулижников одержал победу на первом в сезоне этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который в эти дни проходит в японском городе Обихиро. Он стал первым на дистанции 500 метров с результатом 34,619 секунды, обновив, кроме того, рекорд катка​​​.

Следом за ним расположились японец Риохей Хага (34,716) и представитель Норвегии Ховар Лорентсен (34,771). Россияне Виктор Муштаков и Руслан Мурашов показали 8-е и 14-е время соответственно.

Напомним, что 16 ноября Кулижников на этапе Кубка мира в Японии финишировал со вторым временем дня на аналогичной дистанции.