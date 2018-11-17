Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 ноября 201812:08

Этап Кубка мира. Кулижников победил на дистанции 500 метров

EPA

Россиянин Павел Кулижников одержал победу на первом в сезоне этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который в эти дни проходит в японском городе Обихиро. Он стал первым на дистанции 500 метров с результатом 34,619 секунды, обновив, кроме того, рекорд катка​​​.

Следом за ним расположились японец Риохей Хага (34,716) и представитель Норвегии Ховар Лорентсен (34,771). Россияне Виктор Муштаков и Руслан Мурашов показали 8-е и 14-е время соответственно.

Напомним, что 16 ноября Кулижников на этапе Кубка мира в Японии финишировал со вторым временем дня на аналогичной дистанции.

Сейчас

10:46

Пожар на НПЗ в Капотне потушен

09:27

Пожар на НПЗ в Капотне локализован

08:24

В Москве горит НПЗ в Капотне

07:58

Пропавшая у берегов Аргентины подлодка San Juan найдена

06:41

Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 70

06:03

Источник в ЦРУ: к убийству Хашогги причастны власти Саудовской Аравии

01:41

Канаду завалило снегом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе не вызвал сильных загрязнений

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе не вызвал сильных загрязнений

15 минут назад
Фигуристка Тарасова получила травму на тренировке и была госпитализирована

Фигуристка Тарасова получила травму на тренировке и была госпитализирована

5 минут назад
Морские провокации: Киев не понимает, какую игру начал

Морские провокации: Киев не понимает, какую игру начал

43 минуты назад
"Предатель народа" Меркель признала миграционную ошибку

"Предатель народа" Меркель признала миграционную ошибку

33 минуты назад
"Турецкий поток" может пройти через Сербию

"Турецкий поток" может пройти через Сербию

57 минут назад
Пропавшая у берегов Аргентины подлодка San Juan найдена

Пропавшая у берегов Аргентины подлодка San Juan найдена

4 часа назад
Российский офицер может возглавить Интерпол

Российский офицер может возглавить Интерпол

6 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
На Белорусском направлении МЖД поезда на Москву следуют с задержками

На Белорусском направлении МЖД поезда на Москву следуют с задержками

2 часа назад
Потерянный мультфильм Диснея нашелся спустя 90 лет и скоро будет показан

Потерянный мультфильм Диснея нашелся спустя 90 лет и скоро будет показан

3 часа назад
Конструкция с фейерверками упала на зрителей во время фестиваля огненных шаров. Видео

Конструкция с фейерверками упала на зрителей во время фестиваля огненных шаров. Видео

27 минут назад
Этап Кубка мира. Кулижников победил на дистанции 500 метров

Этап Кубка мира. Кулижников победил на дистанции 500 метров

31 минута назад
Конькобежка Шихова стала третьей на этапе Кубка мира в Обихиро

Конькобежка Шихова стала третьей на этапе Кубка мира в Обихиро

45 минут назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 ноября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 17 ноября 2018 года

1 час назад
Назначение генсека ОДКБ: Пашинян хочет разъяснений от Лукашенко и Назарбаева

Назначение генсека ОДКБ: Пашинян хочет разъяснений от Лукашенко и Назарбаева

1 час назад
В Ростове школьник провалился в канализационный люк, скрытый под снегом. Видео

В Ростове школьник провалился в канализационный люк, скрытый под снегом. Видео

1 час назад
Во Владивостоке сгорел пассажирский автобус. Видео

Во Владивостоке сгорел пассажирский автобус. Видео

1 час назад
В московском районе Кузьминки загорелся склад

В московском районе Кузьминки загорелся склад

1 час назад
Американского спецназовца обвинили в убийстве раненого ножом

Американского спецназовца обвинили в убийстве раненого ножом

1 час назад
Юсков завоевал золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Юсков завоевал золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

1 час назад
"Аэрофлоту" предложили назвать самолет именем Егора Летова

"Аэрофлоту" предложили назвать самолет именем Егора Летова

1 час назад
Министр кибербезопасности Японии признался, что не умеет пользоваться компьютером

Министр кибербезопасности Японии признался, что не умеет пользоваться компьютером

3 часа назад
Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 70

Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 70

5 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Маска смерти

Расследование Эдуарда Петрова. Маска смерти

6 часов назад
174
Источник в ЦРУ: к убийству Хашогги причастны власти Саудовской Аравии

Источник в ЦРУ: к убийству Хашогги причастны власти Саудовской Аравии

6 часов назад
Дмитрий Медведев принял участие в саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее

Дмитрий Медведев принял участие в саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее

6 часов назад
Экс-следователя подозревают в хищении крупной партии наркотиков

Экс-следователя подозревают в хищении крупной партии наркотиков

9 часов назад
Канаду завалило снегом

Канаду завалило снегом

10 часов назад
В Винницкой епархии от священников требуют согласия на автокефалию

В Винницкой епархии от священников требуют согласия на автокефалию

11 часов назад
Дело о "вмешательстве России в выборы": Трамп ответил на вопросы Мюллера

Дело о "вмешательстве России в выборы": Трамп ответил на вопросы Мюллера

11 часов назад
Новый год с Артемом Дзюбой? Герои домашнего мундиаля идут нарасхват у организаторов корпоративов

Новый год с Артемом Дзюбой? Герои домашнего мундиаля идут нарасхват у организаторов корпоративов

12 часов назад
Экс-адвокат Pussy Riot представил в США свой вариант санкций против РФ

Экс-адвокат Pussy Riot представил в США свой вариант санкций против РФ

14 часов назад
Трамп остается глух к просьбам мигрантов

Трамп остается глух к просьбам мигрантов

15 часов назад
Джим Керри послал Цукерберга к черту двоичным кодом

Джим Керри послал Цукерберга к черту двоичным кодом

16 часов назад
Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

20 часов назад
Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

20 часов назад
Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

22 часа назад
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

16.11.2018 11:15
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

16.11.2018 10:40
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

15.11.2018 16:40
Трамп против CNN: президента США не пугает предстоящий суд

Трамп против CNN: президента США не пугает предстоящий суд

12 часов назад