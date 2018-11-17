Конструкция с фейерверками упала на зрителей во время фестиваля огненных шаров. Видео

Очевидцы публикуют в Сети кадры, запечатлевшие инцидент, произошедший вечером в минувшую среду, 14 ноября, во время традиционного фестиваля огненных шаров, проходящего в городе Таунджи, расположенном в штате Шан на востоке Мьянмы.

На кадрах видно, как конструкция с фейерверками, закрепленная под воздушным шаром, рухнула вниз на многочисленных зрителей, выбежавших в опасную зону вопреки увещеваниям организаторов.

ЧП произошло во время церемонии открытия, и поле, где проходит фестиваль, было переполнено.

По данным местных СМИ, два человека получили серьезные ожоги и были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. Еще трое пострадавших ограничились получением необходимой медицинской помощи на месте.

В этом году в фестивале, который продлится до 22 ноября, принимает участие 81 команда, запускающая воздушные шары. Еще несколько сотен коллективов выступают с менее масштабными номерами, отправляя в небо фонари и малые воздушные шары в виде животных.

Фестиваль огненных шаров берет свое начало в XIX веке. В настоящее время считается, что все происходящее является своего рода огненной жертве Будде, поэтому мероприятие носит религиозный оттенок и среди его многочисленных гостей, количество которых исчисляется в сотнях тысяч, можно встретить немало священнослужителей.