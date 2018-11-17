Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе не вызвал сильных загрязнений

Жители Москвы в районах, находящихся вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода, не жаловались на ухудшение качества воздуха. Как сообщил "Интерфаксу" собеседник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, юго-западный ветер рассеивает загрязняющие вещества. Предельно допустимые концентрации выбросов в атмосфере превышены не были.

В субботу на московском НПЗ произошел пожар. Предварительно, деформировалась и загорелась печь крекинговой установки.

Пожарные приступили к борьбе с огнем в 7.30, а к 11:00 пожар был ликвидирован. Проводилась эвакуация сотрудников завода.

Полиция предупреждает водителей о затруднениях в движении по 2-му кварталу Капотни.