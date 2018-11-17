Antares вывела Cygnus на околоземную орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС выведен на орбиту Земли.

"Ракета Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала в 4:01 утра по восточному стандартному времени и находится на пути к Международной космической станции", — сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Старт американской ракеты-носителя с грузовым кораблем дважды переносился из-за непогоды в районе космодрома Уоллопс у атлантического побережья штата Вирджиния. Первоначально он должен был состояться в четверг, 15 ноября, а затем был перенесен на 16 ноября. Стыковка корабля с МКС запланирована на 19 ноября. "Сигнус" доставит на МКС почти 3,5 тонны груза. Это продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных исследований и экспериментов.

Первый запуск "Сигнуса" состоялся 18 сентября 2013 года. Нынешний старт — 10-й в его полетной "биографии". В середине февраля 2019 года корабль покинет МКС, забрав со станции мусор и отходы. Затем он будет сведен с орбиты. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.