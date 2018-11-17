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Дело Рыболовлева 1 час назад
Рыболовлев отрицает обвинения и не хочет продавать "Монако"
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, 6 ноября задержанный на сутки полицией Монако для допроса, не собирается комментировать ход судебных разбирательств или свое положение в них. По мнению бизнесмена, нужно дать органам правосудия возможность заниматься своей работой, заявил его представитель агентству РИА Новости.
При этом Рыболовлев "категорически отрицает любые предположения" о возможности его причастности к "каким-либо неправомерным или предосудительным действиям", добавил его представитель. Дмитрий Рыболовлев также не планирует продавать футбольный клуб "Монако", президентом и основным владельцем которого он является, и намерен "продолжать поддерживать его развитие", как делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году. Ранее о том, что Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб из Монте-Карло, участвующий в чемпионате Франции, сообщил журналистам вице-президент "Монако" Вадим Васильев.
После своего допроса в Монако Дмитрий Рыболовлев покинул княжество и прибыл в Россию. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, и не ограничен в передвижениях — например, покидать Монако ему не запрещено.
На допрос в Монако Рыболовлев явился по повестке для дачи показаний в рамках разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Последний помог российскому миллиардеру приобрести в общей сложности около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. При этом, по словам Рыболовлева, за 10 лет сотрудничества швейцарец, завышая цены на продаваемые россиянину произведения искусства, обманул его на сумму до одного миллиарда евро.
Седьмого ноября судебный следователь Монако выдвинул против Рыболовлева обвинения по делу о коррупции и торговле влиянием. Среди прочих обвиняемыми по данному делу проходят жена и сын бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино Кристин и Антуан Нармино, а также адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда. Бершеда также пока отпущена под подписку о невыезде.
Французская пресса утверждала, что Рыболовлев воспользовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие по его иску к Иву Бувье.
Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката. Генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер позже подтвердила, что Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу.
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