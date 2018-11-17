Фигуристка Тарасова получила травму на тренировке и была госпитализирована

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в одной паре с Владимиром Морозовым, получила неприятную травму во время утренней тренировки. Она ударилась челюстью об лед и не смогла завершить занятия. Позже россиянка была госпитализирована.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Тарасова на приличной скорости столкнулась у борта с соотечественником Александром Коровиным и не удержалась на коньках. После этого фигуристке оказывали помощь в течение нескольких минут.

После завершения занятия тренер Тарасовой Нина Мозер заявила, что спортсменку отправят в больницу. Тем не менее речь пока не идет о снятии российской пары с турнира.

Напомним, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Россияне обновили рекорд мира в этой дисциплине. Произвольная программа состоится 17 ноября.