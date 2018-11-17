Стэна Ли похоронили без пышных церемоний

С создателем комиксов Marvel Стэном Ли родные попрощались во время закрытой церемонии. Это было сделано по просьбе писателя, "не хотевшего пышных открытых похорон", пишет РИА Новости.

Как сообщил официальный Twitter Стэна Ли, поклонники комиксов смогут принять участие в памятных мероприятиях в ближайшее время. Информацию и готовящемся трибьюте можно найти на сайте "Стена памяти Стэна Ли".

A Statement from Stan Lee’s POW! Entertainment. pic.twitter.com/VjTA3Xn7qX — stan lee (@TheRealStanLee) 16 ноября 2018 г.

Создатель Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе после тяжелой болезни.