Перед отпуском Захарова поделилась "новым анекдотом" от британцев

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что британский проект Bellingcat, опубликовав "новое расследование", посвященное Александру Петрову и Руслану Боширову, сам вывел себя на чистую воду. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

В расследовании интернет-издания Bellingcat, где публикуются материалы, основанные на методе анализа данных из открытых источников, появилась публикация в которой идет речь о том, что ФСБ якобы помогала Петрову и Боширову оформить британские визы без проверки. Захарова назвала это "расследование" новым анекдотом и предложила дописать: "А сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере".

По мнению Захаровой, Bellingcat, опубликовав "новое расследование", сам себя вывел на чистую воду. В нем, в частности, утверждается, что сотрудники ФСБ "пытались оказать влияние на визовый центр, чтобы помочь оформить британские визы Александру Петрову и Руслану Боширову", обвиняемых Лондоном в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, которые сейчас проживают в Англии. Ранее Bellingcat утверждал, что Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а Александр Петров — военврачом ГРУ Александром Мишкиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что проект Bellingcat тесно связан со спецслужбами и используется для публикации информации, нацеленной на воздействие на общественное мнение.

Под постом Захаровой пользователи Facebook высмеяли "расследование" Bellingcat. "Пришли грушники в Британское посольство и надавили на работников визового центра — чтобы те выдали визы двум фсбшникам. Агата Кристи отдыхает. Мне кажется, "новичок" они употребляют как кухонную приправу", — пишет один из подписчиков Захаровой. Другие вспомнили распространенные варианты "шпионских анекдотов": — Вам нужен славянский шкаф? — Шпион Иванов живет этажом выше".