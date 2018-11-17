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Поиски аргентинской подлодки 45 минут назад
Подлодка San Juan найдена, озвучены версии ее гибели
Власти Аргентины сообщили, что найдена подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая больше года назад. На борту дизель-электрической субмарины находились 44 человека, все они погибли. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.
О том, что "Сан-Хуан" нашли, — короткое сообщение в "Твиттере" аргентинского военного флота. Оно гласит, сомнений нет, спецтехника обнаружила объект, который может быть только затонувшей субмариной.
El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan— Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2018 г.
Министерство обороны совместно с командованием военно-морскими силами сообщают, что проведено обследование объекта номер 24 на глубине 800 метров, на который ранее обратила внимание компания "Оушн Инфинити", и этот объект был опознан как подводная лодка "Сан-Хуан".
Сонары исследовательского судна "Оушн Инфинити" обнаружили нетипичное для морского дна скопление объектов. На датчиках после обработки информации с гидролокаторов видно: объект совпадает по длине с "Сан-Хуаном", это примерно 60 метров. И, наконец, визуализация показывает, что лодка сильно разрушена.
"Сан-Хуан" в последний раз выходила на связь 15 ноября прошлого года: командир сообщил о проблемах с электропитанием на борту. В тот день корабль находился на расстоянии 1400 километров от Буэнос-Айреса. На борту — 44 члена экипажа. Спустя сутки связь с ними была потеряна, началась операция по поиску, вскоре ставшая международной: участие в исследовании морского дна у побережья Южной Америки приняли участие корабли и авиация восемнадцати государств, в том числе России, отправившей гидрографическое судно "Янтарь" и подводный аппарат "Пантера".
Изначально было подсчитано: кислорода на борту "Сан-Хуана" хватало примерно на семь-десять суток. Спасательная операция продолжалась дольше, до конца месяца. Только первого декабря было объявлено: надежды найти выживших не осталось.
Памятные церемонии, посвященные годовщине со дня исчезновения субмарины, прошли в аргентинской столице только в прошлом месяце.
Версии причин катастрофы таковы: через шноркель для забора воздуха внутрь проникла вода, в результате затопило отсеки, и лодка пошла ко дну. Либо затопление было не полным, но достаточным для того, чтобы произошло замыкание одной из батарей, она взорвалась, и уже это разрушило корпус. В момент происшествия как раз и был зафиксирован некий звуковой всплеск, который можно растолковать как взрыв.
Но все это остается теориями, пролить свет на истинную причину трагедии получится не раньше, чем когда останки подводного корабля поднимут на поверхность и исследуют. Подготовку к этому во флоте уже начали.
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