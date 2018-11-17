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Украина задерживает российские суда 30 минут назад

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17 ноября 201813:35

Выглядеть обиженным: новое кредо киевского режима

Global Look Press

Заявления властей Украины по Азовскому морю и "кляузы в международные инстанции" не помогут Киеву, если Россия примет решение "доминировать в регионе". Об этом заявил депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал "явным беспределом" действия Киева, задержавшего за последнее время 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма. По словам сенатора, такими мерами Украина сама разрывает соглашение об Азовском море, от чего "только она и пострадает": Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко ранее заявила, что Киев "жестко ответит" на возможное перекрытие Азовского моря для украинских судов. По ее словам, речь идет о подаче Украиной исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву.

"Оборона выстраивается не бумажными листами и судебными исками, а боевыми кораблями и соответствующей инфраструктурой. Заявлениями в суд, пасквилями в ООН и ПАСЕ от Украины можно выстелить всю поверхность Азовского моря", — сказал Дмитрий Белик агентству РИА Новости. Обращения в международные инстанции, по словам депутата, могут служить Киеву "разве что для самоутверждения", так как "быть и выглядеть обиженным — это новое политическое кредо киевского режима".

За последнее время украинской стороной были задержаны 15 российских судов, ранее заходивших в порты Крыма. Россия назвала действия украинских властей "морским терроризмом", ответив усилением досмотров силами погранслужбы в своей части Азовского моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают принятие Россией мер для защиты своих моряков в Азовском море.

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