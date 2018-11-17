Смертельное ДТП под Саратовом: столкнулись автобус и поезд

При столкновении грузового состава и автобуса в Саратовской области погибли пять человек. ДТП произошло в субботу около 11 часов по московскому времени на железнодорожном переезде, пишет ТАСС. В автобусе ехали семь человек. Двое раненых находятся в очень тяжелом состоянии.

Из-за аварии на 1 час 20 минут был задержан пригородный поезд Озинки-Уральск.

По предварительным данным, водитель автобуса "Мерседес" проигнорировал запрет исправной переездной сигнализации и выехал на пути. Транспортная прокуратура проводит проверку.