17 ноября 201813:30
Смертельное ДТП под Саратовом: столкнулись автобус и поезд
При столкновении грузового состава и автобуса в Саратовской области погибли пять человек. ДТП произошло в субботу около 11 часов по московскому времени на железнодорожном переезде, пишет ТАСС. В автобусе ехали семь человек. Двое раненых находятся в очень тяжелом состоянии.
Из-за аварии на 1 час 20 минут был задержан пригородный поезд Озинки-Уральск.
По предварительным данным, водитель автобуса "Мерседес" проигнорировал запрет исправной переездной сигнализации и выехал на пути. Транспортная прокуратура проводит проверку.
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