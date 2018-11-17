Россияне стартовали с поражения от немцев на чемпионате Европы по керлингу

17 ноября в эстонском Таллине начался чемпионат Европы по керлингу среди мужских и женских команд. Мужская сборная России в стартовой встрече уступила немецким керлингистам со счетом 6:10. В составе россиян выступили Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов и Алексей Куликов.

В мужском турнире помимо россиян и немцев принимают участие сборные Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. По регламенту соревнований соперники проведут круговой этап. В плей-офф, который начнется с полуфиналов, выходят четыре лучшие команды. Они и разыграют медали чемпионата Европы. Турнир завершится 24 ноября.

Следующую игру российские керлингисты проведут 17 ноября вечером. Их соперником станет польская сборная.