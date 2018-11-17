Священников начали приглашать на "беседы" в СБУ

Глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов сообщил, что некоторых епископов стали приглашать в Службу безопасности Украины (СБУ) для "разговора" или "беседы".

"Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить!" — предупреждает Бахов коллег на своей странице в Facebook.

Бахов, как руководитель юридического отдела напоминает, что в юриспруденции не существует таких понятий как "беседа" или "разговор" и советует являться в СБУ с адвокатом. Причем само "приглашение" должно приходить по почте в установленном законодательством порядке.

"Не бойся!" — цитирует Бахов Библию, напутствуя украинских священников перед возможными "беседами" в СБУ. И указывает на то, что, по уголовному законодательству, все имеют право не свидетельствовать против себя.

Религиозный вопрос на Украине обострился после того, как 11 октября 2018 года Синод в Стамбуле отказался от собственного указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и пообещал предоставить автокефалию Украинской церкви. Кроме того, Константинополь объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал раскольников — лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Сейчас представители Константинопольского патриархата при поддержке властей страны ведут активную подготовку к так называемому "объединительному собору", на котором предполагается создать новую церковь, независимую от Москвы. Собор епископов канонической УПЦ отказался от участия в этом процессе.

Католикос всех армян Гарегин II, находясь в субботу с визитом в Новосибирске, заявил, что Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности и не может приветствовать шаги по разделению церкви.