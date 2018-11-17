Поставки газа по "Северному потоку" восстановлены после инцидента в Германии

В настоящее время поставки природного газа по "Северному потоку" идут в прежнем объеме, сообщает компания Gascade.

Снабжение газом осуществляется бесперебойно, система функционирует в нормальном режиме, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 6 утра по московскому времени из-за сбоя в электроснабжении в Грайфсвальде (Германия) в GASCADE Gastransport GmbH была приостановлена поставка газа, передает РИА Новости.

"Северный поток" — магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяженность — 1224 километра.