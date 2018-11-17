Россиянину с георгиевской ленточкой на чемодане запретили въезд на Украину

Гражданина России, который летел на Украину через Белоруссию, не пустили в Киев в аэропорту "Жуляны", потому что у него на чемодане была георгиевская ленточка.

Как сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы, этому россиянину теперь запрещен въезд в страну на три года, хотя у него был обратный билет и достаточное количество денег.

На Украине с прошлого года действует закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно ему, за ношение георгиевской ленты или ее изображения карается штрафом и конфискацией ленты или ее изображения. В случае повторного нарушения закона размеры штрафов увеличиваются, кроме того, нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток.

В начале мая украинские пограничники также не пустили в страну россиян, которые отказались снять георгиевские ленточки со своих чемоданов.