Фалькао намерен уйти из "Монако". Он хочет в "Реал"

Ведущий форвард футбольной сборной Колумбии и клуба "Монако" Радамель Фалькао намерен сменить клубную прописку. 32-летний нападающий даже рекламирует сам себя и предложил свои услуги мадридскому "Реалу", который ищет замену перешедшему в "Ювентус" Криштиану Роналду.

Партнер россиянина Александра Головина по команде из игорной столицы Европы несколько разочарован тем, как "Монако" начал нынешний сезон, сообщает испанская Marca. Череда неудач, как в чемпионате Франции, так и в Лиге чемпионов привела к тому, что Фалькао задумался о смене клуба.

При этом "Королевский клуб" из Мадрида изучает ряд вариантов усиления, но, как сообщает источник в "Реале", никакой срочности в этом нет. Отдельные члены совета директоров "сливок" считают, что линию нападения нужно укрепить, но у клуба есть концепция – подписывать предпочтительно молодых талантов.