Два человека погибли и пять получили травмы в результате серьезного ДТП в Приморье

В Сети появились кадры с места аварии, произошедшей в субботу, 17 ноября, на трассе Артем – Находка — порт Восточный неподалеку от города большой Камень в Приморском крае.

По предварительной информации, озвученной пресс-службой регионального УМВД РФ, 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не убедился в безопасности маневра, совершая левый поворот.

В поворачивавший внедорожник врезалась легковушка Toyota Mark II. После столкновения Mark вылетел в кювет, перевернулся на крышу и загорелся.

В результате ДТП погибли два человека – пассажир джипа и пассажир легкового автомобиля, 39 и 19 лет соответственно.

Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.