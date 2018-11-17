Биатлон. Ирина Старых выиграла вторую гонку отбора в сборную

В финском местечке Контиолахти, где проходит сбор национальной команды России по биатлону, состоялся второй отборочный спринт женщин, по итогам которого сформируют составы сборной на Кубок мира и Кубок IBU. Победу одержала Ирина Старых.

В тройку лучших среди россиянок попали также Кристина Ильченко и Маргарита Васильева. Светлана Миронова заняла 4-е место, Ульяна Кайшева – 7-е. Интересно, что лучшей в спринте была финка Кайса Мякяряйнен, которая вместе с нашими девушками пробежала дистанцию.

Как уже сообщали Вести.Ru, в основной состав сборной на три этапа Кубка мира по результатам двух гонок в Финляндии попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет отобрана по решению тренерского совета.