Медведев сфотографировался в желтой новогвинейской рубашке

В гостинице Hilton в Порт-Морсби прошла традиционная церемония фотографирования участников саммита АТЭС. На этот раз лидеры сфотографировались в национальных новогвинейских рубашках из блестящего материала. Одежда отличалась только по цвету — красная, желтая и синяя​​​.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев был одет в рубашку желтого цвета, пишет РИА Новости. На церемонию прибыл даже вице-президент США Майк Пенс, который отказался участвовать в других мероприятиях встречи, прошедших ранее.

После фотографирования гости были приглашены на торжественный прием, устроенный премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом.