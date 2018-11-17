Столкновение рейсового "Мерседеса" с поездом: подробности

Все погибшие при столкновении автобуса с грузовым поездом в Саратовской области — граждане Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на консульские службы Казахской Республики.

Гражданами Казахстана являлись водитель автобуса и его помощник. Они выжили. В аварии погибли пять граждан Узбекистана, такую информацию сообщил агентству консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев. Ранее сообщалось, что все погибшие при столкновении автобуса и поезда в Саратовской области являются гражданами Казахстана.

В субботу на автодороге "Энгельс — Ершов — Озинки" водитель автобуса Mercedes, который следовал от границы с Казахстаном по территории Саратовской области, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В автобусе находились семь человек. Пятеро из них погибли. Двоим выжившим оказывается медицинская помощь. Решается вопрос транспортировки пострадавшего, который находится в тяжелом состоянии, в Саратов. Как вариант — из Саратова будет отправлен борт санитарной авиации с бригадой медиков.