Пловец Морозов выиграл общий зачет Кубка мира второй раз в карьере

В последний день этапа Кубка мира по плаванию, проходящего в Сингапуре, россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров баттерфляем. По итогам года российский пловец стал обладателем Кубка мира.

В нынешнем сезоне Морозов установил два рекорда мира на дистанции 100 метров комплексным плаванием, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в 2016 году он стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира. Спустя два года он вновь оказался вне конкуренции.