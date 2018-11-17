Ветеран, у которого аферисты отобрали квартиру в Москве, умер от инфаркта

93-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Доронин, лишившийся квартиры в столичном районе Гольяново в результате действий предполагаемых квартирных рейдеров, умер от инфаркта. О смерти ветерана сообщил в "Фейсбуке" корреспондент ВГТРК Андрей Медведев.

Ранее сообщалось, что мошенники угрозами из-за долгов, якобы имевшихся у его внука, заставили 93-летнего ветерана оформить передачу им двухкомнатной квартиры в Гольянове, где он жил вместе с 91-летней супругой Тамарой. Она после начала истории с квартирой также перенесла инфаркт и инсульт.

Среди предполагаемых квартирных рейдеров, обманувших ветерана, называется имя Дениса Вишнякова — риелтора, связанного с микрофинансовой организацией "Энергия". Недавно, в октябре, он освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество.

В начале ноября сообщалось, что по факту публикаций в СМИ о нарушении жилищных прав ветерана и его супруги начата доследственная проверка. Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Сообщалось, что проверку будет вести центральный аппарат ведомства.