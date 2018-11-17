Жертвами авиаударов западной коалиции стали 40 мирных сирийцев

Сирийское агентство SANA сообщило о гибели 40 мирных жителей при взрывах бомб и ракет, примененных самолетами международной коалиции во главе с США.

Удар был нанесен по деревне аль-Букаан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, пишет РИА Новости. В четверг при подобной атаке были убиты 23 жителя деревень Бу-Бадран и ас-Суса.

Сирийские власти протестуют против регулярных ударов авиации коалиции по территории Сирии, считая их незаконными. Дамаск обвиняет Пентагон в использовании запрещенных боеприпасов с белым фосфором.

США и их союзники четыре года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства" (запрещено в РФ).