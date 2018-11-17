"Милан" может подписать 37-летнего Златана Ибрагимовича

Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович, который в этом сезоне назван новичком года в американской MLS, может вернуться в Европу. 37-летним скандинавом всерьез заинтересовался итальянский "Милан", за который швед уже выступал в 2010-2012 годах.

По сведениям из источника в кружении Ибрагимовича, его менеджер Мино Райола в эти дни находится в Италии как раз для того, чтобы обсудить условия возможного трансфера. Агент поддерживает постоянный контакт с техническим директором "россонери" Леонардо.

Ранее обе стороны весьма неохотно комментировали возможный контракт, поскольку его детали не вполне ясны, сообщает Football Italia. И речь идет не о суммах, а, скорее, о сроках возможного соглашения: "Милан" хотел бы подписать ветерана до конца нынешнего сезона с опцией продления соглашения, а швед хотел бы получить гарантии на 1,5 года. Ранее швед утверждал, что намерен остаться в команде MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".