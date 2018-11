Экс-форвард ЦСКА Муса признан футболистом года в Нигерии

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса был признан футболистом года в своей стране. Напомним, что ранее нигерийский форвард выступал за московский ЦСКА, откуда перешел в английский "Лестер". Сейчас Муса играет в саудовском клубе "Ан-Наср".

"Для меня огромная честь получить награду лучшему футболисту. Выражаю благодарность своим партнерам по команде, которые делают меня лучше, а также всем, кто поддерживал меня", — написал на своей странице в Twitter нигериец.

To be awarded 🇳🇬 footballer of the year is a humbling honor. Thanks to my teammates who make me better and everyone who has supported me. This is for you ❤🙏💪👍🇳🇬🦅 pic.twitter.com/6ZUUiv5KDm