Российский мототурист не справился с управлением на заснеженной трассе в Белоруссии. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшую среду, 14 ноября, на трассе в Белоруссии.

Как удалось выяснить местным СМИ, мотоциклист из России возвращался после путешествия по Европе.

Сложные погодные условия и обильные снегопады, осложнившие дорожную обстановку, стали неприятным сюрпризом для туриста.

В итоге он не справился с управлением и попал в аварию во время неудачного обгона. Другие участники движения благополучно разъехались с упавшим байкером, выкатившимся на обочину.

К счастью, мужчина не пострадал.