Протараненный товарняком автобус с людьми был не рейсовым, а заказным

Казахстанский автобус Mercedes, столкнувшийся с грузовым поездом на переезде в Озинском районе Саратовской области, был не рейсовым, а заказным. Он ехал из России в Казахстан, а дальше, возможно, в Узбекистан, рассказал РИА Новости консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев.

Автобус выехал на регулируемый железнодорожный переезд, не обслуживаемый дежурным работником, перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической переездной сигнализации. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось.

В автобусе находились семь человек. По словам Каната Шеккалиева, удар при его столкновении с поездом пришелся в заднюю часть автобуса. Четверо пассажиров погибли на месте, пятая пассажирка скончалась по пути в больницу. Все погибшие — граждане Узбекистана.

Водитель автобуса и его помощник — граждане Казахстана — находятся в больнице в тяжелом и стабильном среднем состоянии. В МВД Казахстана подтвердили госпитализацию двух граждан республики.

По факту столкновения автобуса и грузового поезда начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, ее ведет транспортная прокуратура, рассказала старший помощник Южного транспортного прокурора Инесса Кузнецова. На месте аварии работает и. о. транспортного прокурора Ершовского муниципального района Антон Смольников.

Движение поездов на железнодорожном переезде, где произошло столкновение поезда и автобуса, полностью восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской железной дороги. Все работы по ликвидации последствий ДТП завершены, по маршруту уже проследовал пригородный пассажирский поезд, задержавшийся на 2 часа 12 минут. Затем отправился по маршруту и грузовой состав, с которым произошло столкновение.