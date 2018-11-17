Парусный спорт. Питерская "Ника" лидирует в финале класса RC44

В португальском Кашкаише стартовал заключительный этап сезона международного класса яхт RC44. В борьбе за лидерство в общем зачете идут сразу три команды с минимальными отрывами друг от друга, среди которых российская Team Nika Владимира Просихина.

Наш экипаж лидирует по предварительным итогам сезона перед последним этапом. Новсего одно очко их разделяет со словенской Team Ceeref Игора Лаха, еще на одно очко отстают монегаски на яхте Charisma Нико Понса.

Вторая российская команда "Броненосец" в этом сезоне гонялась только на чемпионате мира, где завоевала бронзовые медали, поэтому за очки в общем зачете сезона побороться не получится.

Финальный этап стартовал в легких ветрах и при довольно теплой погоде, гоночный комитет сумел провести в первый день две гонки и россияне очень неплохо стартовали. "Ника" расположилась на втором месте, сразу за англичанами Team Aqua.

"Броненосец" был не столь успешен и занимает пока тактически удобное для атаки на подиум 6-ю позицию. Впрочем, вся борьба еще впереди, соревнование завершится в воскресенье, 18 ноября.