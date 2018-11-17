Трамп пообещал Пелоси столько голосов, сколько она захочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обеспечить лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пелоси количество голосов, необходимых для того, чтобы она стала спикером нижней палаты американского парламента.

"Я могу раздобыть Нэнси Пелоси столько голосов, сколько она хочет", — написал Трамп в Twitter.

Свою потенциальную поддержку Пелоси американский президент объясняет тем, что "она заслуживает эту победу, она ее заработала".

В начале ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы сохранили большинство в сенате, однако потеряли большинство в палате представителей.

Выступая после выборов в Белом доме, Трамп отметил, что отдает должное Пелоси, которая после победы ее партии, очевидно, станет спикером. Хотя ранее Трамп неоднократно критиковал Пелоси.

78-летняя Нэнси Пелоси была спикером палаты представителей с 2003-го по 2011-й годы. После утраты демократами контроля в палате представителей возглавляла демократов в нижней палате конгресса. Пелоси по-прежнему остается основным кандидатом на пост спикера палаты.