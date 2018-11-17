Французы устроили топливный протест: пострадали 47 человек

Во Франции протестуют против роста цен на автомобильное топливо, в акциях протеста принимают участие 124 тысячи человек, по меньшей мере 47 человек пострадали.

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, один из участников митинга погиб в результате наезда машины, когда автомобилист пытался проехать через заграждения, а демонстранты набросились на машину.

Полицейские задержали 24 человек

Массовые акции протеста начались в субботу по всей Франции, инициаторами выступили профсоюзы и политические партии, также сами французы начали объединяться в социальных сетях.

Манифестанты блокируют дороги, дополнительно мобилизовано 4 тысячи полицейских и жандармов.

Ранее власти Франции о повышении цен на бензин на 3 цента, на дизельное топливо — на 6,5 цента с 1 января. Налог намереваются сохранить, несмотря на протесты, передает ТАСС.