Фигурист Ханю стал первым победителем Гран-при России

В Москве на арене "Мегаспорт" завершились выступления у мужчин на этапе Гран-при России по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ уверенную победу одержал японский фигурист Юдзуру Ханю, набравший 278,42 балла.

Вторым на московском этапе стал представитель Грузии Морис Квителашвили (248,58), который занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В тройке призеров оказался Кадзуки Томоно из Японии (238,73).

Михаил Коляда стал лучшим из россиян. Он занял четвертое место с результатом 225,42 балла. Его соотечественники Андрей Лазукин и Артур Дмитриев расположились на 8-й и 11-й позициях.

Позже на Гран-при России в борьбу вступят танцевальные и спортивные пары, а также женщины. 17 ноября они покажут произвольную программу.