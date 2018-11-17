Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки

Житель Техаса смог доказать невиновность в инкриминируемом ему жестоком преступлении. В качестве алиби следствие приняло во внимание селфи, сообщает телеканал KVUE.

Кристофер Прекопия был арестован год назад. Бывшая девушка, с которой он расстался накануне, обвинила молодого человека в покушении. По ее словам, Кристофер ворвался к ней в дом и вырезал канцелярским ножом ей крест на груди.

Прекопия утверждал, что в момент нападения ужинал со своей семьей в отеле в 65 километрах от места преступления. Однако словам девушки в полиции поверили больше. Сторона обвинения потребовала для Кристофера 99 лет лишения свободы. Позже родственникам удалось добиться, чтобы суд выпустил его под залог в 150 тысяч долларов.

Окончательно доказать невиновность мужчины удалось с помощью селфи. Мать Прекопии вспомнила, что в день нападения вся семья фотографировалась в отеле во время ужина, а снимки выкладывали в социальные сети. В частности, Кристофер опубликовал в Facebook селфи с геолокацией. Этот снимок и убедил полицию.

Позже выяснилось, что брошенная девушка выдумала историю, чтобы отомстить бывшему парню.