Россиянка Лагно пробилась в финал чемпионата мира по шахматам

В Ханты-Мансийске, где проходит женский чемпионат мира по шахматам, определился последний участник финала. Ею оказалась представительница России Екатерина Лагно, обыгравшая в полуфинале украинку Марию Музычук на тай-брейке.

Напомним, что по итогам двух партий соперницы не смогли определить победителя, дважды сыграв вничью. Лишь на тай-брейке с укороченным временем россиянке удалось сломить сопротивление украинской шахматистки.

В финале Лагно сыграет с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, победившей Александру Костенюк в полуфинале. Первый матч решающего раунда стартует 19 ноября.