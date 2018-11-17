ММА. Отец Нурмагомедова выбирает соперников для Хабиба
Команда российского чемпиона американской лиги смешанных единоборств UFC Хабиба Нурмагомедова пока не определилась с новым соперником нашей звезды ММА. Однако отец бойца Абдулманап Нурмагомедов оценил потенциальных конкурентов для своего сына.
Первым в рейтинг-листе предложенных Нурмагомедову-старшему кандидатов был первый номер рейтинга легкой весовой категории UFC Тони Фергюсон: "Поединок с Фергюсоном интересен со спортивной точки зрения, так как этот боец по праву занимает свое место. Уровень Тони хорошо отражает его победная серия из 11 боев. Но думаю, что важно отметить еще один момент: россиянин Ислам Махачев готов выйти против американца хоть сегодня, и я уверен, что Ислам справится с ним, так как набрал хорошую форму".
Что касается третьего номера мирового рейтинга Дастина Порье, то Абдулманап отметил: "Он пребывает в хорошей психологической и физической форме, проводит зрелищные поединки, за которыми интересно наблюдать. Но мы все понимаем, что там, где присутствуют хорошие ударные навыки, как правило, имеет место слабый партер".
В списке Нурмагомедова-старшего есть и Кевин Ли: "Он – боец на 1-2 раунда, его схватка с Фергюсоном показала это. Непреодолимым препятствием в карьере Ли является поединок с тем же Махачевым, — цитирует отца чемпиона издание "Известия". – Думаю, непросто Кевину придется и против Эла Яквинты, с которым он уже встречался и проиграл".
Рафаэль Дос Аньос обосновался на третьей строчке рейтинга в полусреднем весе: "Дос Аньос для любого бойца в полусреднем (до 77 кг) и легком (до 70 кг) весе является отличным оппонентом. Хабиб не слабее него в "ударке" и работе ног, а в других аспектах и вовсе выглядит предпочтительнее".
По словам отца, Нурмагомедов-младший уже встречался с ним, и трудно сказать, насколько бой против бразильца целесообразен сейчас: "Учитывая, что у нас на руках чемпионский пояс, проводить громкие бои и иметь с этого определенные дивиденды — приоритет для организации и для нас при выборе оппонента. Вряд ли бой с Порье, Дос Аньосом, Максом Холлоуэйем, Брайаном Ортегой, Джастином Гейджи или Беном Аскреном, который имеет приличные навыки борьбы в партере, принесет условные 15-20 млн долларов".
А вот о возможном бое Хабиба с Жоржем Сен-Пьером отец россиянина заговорил с удовольствием: "Это как раз то противостояние, о котором я всегда мечтал. Сен-Пьер девять раз защищал чемпионский пояс и становился лучшим в двух весовых категориях".
По словам Нурмагомедова-старшего, его сын мог бы согласиться на бой с Сен-Пьером в промежуточном весе 74 кг: "Можно и 75 кг, если, конечно, Сен-Пьеру будет комфортно в этом весе. Даже, возможно, пойдем в категорию 77 кг и подеремся с ним в лимите полусреднего веса, хоть это и не наша весовая категория".
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