Пять лет неправильных диагнозов: насморк оказался утечкой спинномозговой жидкости

Американец Грег Филлпоттс пять лет страдал от хронического насморка, пока врачи не поставили ему правильный диагноз: утечка спинномозговой жидкости. Все эти годы ему ничего не помогало.

После постановки диагноза Филлпоттсу сделали операцию, он наконец смог нормально дышать и перестал носить с собой пачки носовых платков, сообщает Inqusitr.

Аналогичная история произошла с американкой Кендрой Джексон. В 2013 году она попала в аварии, после которой между черепом и стенкой носа у нее появилось небольшое отверстие, через которое вытекало 250 миллилитров ликвора в день.

Спинномозговая жидкость(ликвор) — жидкость, постоянно циркулирующая в желудочках головного мозга, ликворопроводящих путях, субарахноидальном(подпаутинном) пространстве головного и спинного мозга. Ликвор предохраняет их от механических воздействий. Утечка ликвора может привести к развитию опасных заболеваний, в том числе менингита.