В РПЦ предложили сажать террористов в резервации

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что людей, осужденных в России за терроризм, должны содержать в тюрьмах отдельно от остальных заключенных — в специальных резервациях.

Выступая в субботу в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", он назвал терроризм "заразительной идеологией". И чтобы "эта зараза не перекинулась на других заключенных", их надо содержать отдельно, подчеркнул митрополит.

По его мнению, любые меры, направленные на предотвращение терроризма и минимизацию террористической угрозы, крайне необходимы именно сейчас.

"Террористическая идеология расползается, как эпидемия", — заявил архиерей. Он назвал терроризм "чумой начала XXI века".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать об отдельном содержании людей, которые отбывают наказание за терроризм. В российской Госдуме в настоящее время готовится соответствующий законопроект.

В конце 2017 года глава государства подписал закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Кроме того, Путин поддержал идею отменять решение о предоставлении российского гражданства тем, кто осужден за терроризм.