Путин очаровал провизоров аптеки и сделал их звездами

Аптека в пригороде Санкт-Петербурга Пушкине, куда накануне заехал без предупреждения президент России Владимир Путин, стала местной достопримечательностью. После проведенного в северной столице совещания по проблемам лекарственного обеспечения глава государства лично ознакомился с ценами и ассортиментом в аптеке на Железнодорожной улице. Президента сопровождали глава Минздрава Вероника Скворцова и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам сотрудников аптеки, после того, как в прессе появились их фотографии с президентом, поток людей к ним не иссякает. Часто в аптеку приходят даже не за лекарствами, а расспросить сотрудников о визите президента. Были даже случаи, когда у сотрудниц просили автографы, передает РИА Новости.

По словам сотрудницы аптеки по имени Людмила, сотрудники не знали о предстоящей встрече с президентом — она стала для них "неожиданностью, но приятной". От президента "веяло доброжелательностью и хорошим парфюмом", рассказала женщина, добавив: "Мы все очаровались".

Сотрудница аптеки рассказала и о пенсионерке, пришедшей за лекарствами во время визита Путина. По ее словам, женщина не является постоянным покупателем аптеки, а когда туда вошел президент, она даже не поняла, кто это. "Потом уже, когда он ушел, женщина сказала, что надо было ему рассказать про ее маленькую пенсию в девять тысяч рублей", — рассказала провизор.

По ее словам, траты пенсионерки на лекарства оказались немалыми: общая стоимость покупки составила 2593 рубля.